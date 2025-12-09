A Potenza un atelta del calibro di Fioravanti, ex nuotatore italiano e doppio oro alle Olimpiadi di Sidney 2000. Ecco quando

È in programma per giovedì 11 dicembre 2025, con inizio alle ore 9:00, presso l’Aula Magna del Campus di Macchia Romana a Potenza, il convegno “Lo sport come stile di vita”, una giornata di confronto e approfondimento dedicata alla diffusione della cultura sportiva e del benessere attraverso il movimento.

L’iniziativa promossa dal Comitato Regionale CONI Basilicata e l’Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS) nasce dalla volontà congiunta delle due istituzioni di valorizzare lo sport non solo come pratica agonistica, ma anche come strumento di crescita personale, prevenzione e salute.

Sarà un importante momento formativo e di approfondimento con docenti ed esperti, oltre ad avere la testimonianza importante di un atleta del calibro di Domenico Fioravanti, ex nuotatore italiano, doppio oro alle Olimpiadi di Sidney 2000.

Il CONI Basilicata e l’UNIBAS nella mattinata sottoscriveranno inoltre un Protocollo d’intesa con il quale intendono rafforzare la sinergia tra il mondo accademico e quello sportivo, favorendo percorsi formativi, progetti di ricerca e attività condivise volte alla promozione di corretti stili di vita.

PROGRAMMA DETTAGLIATO:

9:00 SALUTI DI BENVENUTO

Fabrizio Caccavale

9:15 SALUTI ISTITUZIONALI

Ignazio Mancini – Rettore UNIBAS

Giovanni Salvia – Presidente CONI Basilicata

RappresentantI Istituzioni

Michele Paternoster – Delegato CUSI Basilicata

10:00 SESSIONE DI APPROFONDIMENTO

Moderatori: Monica Carmosino, Salvatore D’Angelo, Michele Sabia, Giuseppe Terrazzano

Lo sport e l’Università. Marco Vona

Differenza tra sport e attività motoria. Egidio Trupa

Traumatologia nello sport. Filippo Spiezia

Sport e Riabilitazione: muoversi per guarire. Paolo De Blasiis

Testimonianza di DOMENICO FIORAVANTI – ATLETA OLIMPICO

11:30 Discussione

11:45 CHIUSURA LAVORI. Fabrizio Caccavale

12:00 STIPULA CONVENZIONE CONI – UNIBAS

Presenta Annamaria Sodano, giornalista.

RELATORI:

Caccavale Fabrizio. Direttore Dipartimento Scienze della Salute UNIBAS;

Carmosino Monica. Docente UNIBAS;

D’Angelo Salvatore. Docente UNIBAS;

De Blasiis Paolo. Docente UNIBAS;

Mancini Ignazio. Rettore UNIBAS;

Sabia Michele. Vicepresidente CONI Basilicata;

Salvia Giovanni. Presidente CONI Basilicata;

Spiezia Filippo. Docente UNIBAS;

Terrazzano Giuseppe. Coordinatore del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia UNIBAS;

Trupa Egidio. Direttore Scientifico della Scuola Regionale dello Sport – CONI Basilicata;

Vona Marco. Delegato del Rettore alle Attività Sportive UNIBAS;

Domenico Fioravanti. Atleta Olimpionico, ex nuotatore.

Di seguito la locandina con i dettagli.