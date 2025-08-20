Acerenza: al via il Festival dei Prodotti Tipici, ospite speciale Paola Saluzzi, nota giornalista e conduttrice televisiva. I dettagli

La Pro Loco Acerenza è lieta di invitare tutti gli appassionati di enogastronomia e cultura a partecipare alla undicesima edizione del Festival dei Prodotti Tipici, in programma Venerdì 22 e sabato 23 agosto 2025 nel cuore del borgo antico.

A rendere ancora più speciale questa edizione sarà la presenza di Paola Saluzzi, nota giornalista e conduttrice televisiva, ma soprattutto originaria di Acerenza, che venerdì 22 agosto alle ore 19:00 effettuerà il taglio del nastro insieme alle autorità civili e militari di Acerenza, dando ufficialmente il via al festival.

Due giorni dedicati alla scoperta dei sapori autentici del territorio: oltre 30 proposte tra piatti e bevande della tradizione acheruntina, creazioni rivisitate e specialità di altri territori, preparate con maestria da ristoratori e produttori locali, attenderanno i palati più esigenti.

Un’esplosione di sapori che vi porterà in un viaggio gastronomico indimenticabile.

Anche i più piccoli avranno il loro spazio: venerdì 22 agosto, un laboratorio creativo manuale gratuito (con prenotazione obbligatoria al link https://tinyurl.com/LaboratorioFestival2025) sarà l’occasione perfetta per stimolare la fantasia e la manualità dei bambini, mentre Sabato 23 Agosto potranno divertirsi in compagnia di mascotte di supereroi.

Approfittate dell’occasione per visitare i monumenti di Acerenza: un ricco percorso turistico vi guiderà alla scoperta delle bellezze artistiche e storiche del borgo.

Basta cliccare sul link https://tinyurl.com/VisiteFestival2025 per prenotarsi.

Non perdere questo appuntamento!

Vi aspettiamo numerosi per un weekend all’insegna del gusto, della cultura e del divertimento.

Ecco la locandina con i dettagli.