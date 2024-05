Basilicata: accelerata a contributi a fondo perduto per l’istallazione di impianti da fonti rinnovabili. I dettagli

La Società Energetica Lucana sta mettendo in campo un potenziamento significativo della struttura tecnica per l’accelerazione delle istruttorie del 2023.

Lo rende noto l’assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ad esito di un incontro convocato presso gli uffici di via Verrastro, a Potenza.

Si ricorda che ad oggi sono state acquisite circa 6250 richieste di prenotazione di contributo da ben 283 operatori economici per un totale di 40 milioni di euro a cui aggiungerne ulteriori 15 per la finestra del bando 2024 per circa 2.500 ulteriori impianti prenotati.

Sono state erogate risorse per gli impianti già realizzati pari a circa 6,5 milioni di euro e sono in corso ulteriori pratiche di liquidazione per ulteriori 710.000,00 euro a favore di un totale di circa 1.300 impianti già realizzati.

Conclude Latronico:

“La Regione garantirà massimo impegno per fronteggiare gli impegni assunti considerato che la misura rappresenta un unicum nel panorama energetico nazionale della transizione green, con impatti significativi sull’economia energetica delle famiglie lucane.

Infatti per un impianto fotovoltaico di taglia pari a 3KW si stimano circa 800 euro annui di risparmio in bolletta con una riduzione di circa il 40% sui consumi”.