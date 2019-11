Basilicata: assalta un bancomat, forza due posti di blocco e si scontra con una pattuglia dei Carabinieri! Una vittima

Incidente fatale nel materano.

Come anticipato, un uomo ha perso la vita in seguito a uno scontro sulla Sinnica, nei pressi dello svincolo per Policoro.

Si tratta di Giuseppe Adduci, 43enne incensurato di San Giorgio Lucano, deceduto sul colpo dopo un lungo inseguimento da parte dei Carabinieri.

Pare che l’uomo stesse fuggendo dopo aver tentato un furto ad uno sportello del bancomat di Valsinni ed aver forzato due posti di blocco.

Fatale, per lui, l’impatto con una pattuglia, composta da due Carabinieri, in sosta presso l’imbocco per la Statale 106.

I militari, fuori dall’auto, sono riusciti a evitare lo scontro gettandosi a terra.

I traffico è rimasto bloccato per qualche ora, in entrambe le direzioni.

Sul posto, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, 118 e Magistrato della Procura di Matera.