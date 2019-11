Basilicata: lavoratori subiscono “metodi da caporalato”! Dichiarato lo stato di agitazione

Dichiara la Segreteria Regionale della FIT-CISL di Basilicata:

“Non possiamo accettare che alcune società trattino come schiavi i propri dipendenti.

Oggi abbiamo dichiarato lo stato di Agitazione del personale della Società Logistica Meridionale srl, che gestisce i corrieri per la Società SDA Exspress Currier, quest’ultima di proprietà di Poste Italiane.

Da un controllo effettuato dai nostri collaboratori è emersa una situazione disastrosa e la totale inapplicazione del CCNL di Settore, come se non bastasse tutto questo, i lavoratori hanno percepito solo il 75% della mensilità di Settembre e nulla di quella di Ottobre, un fatto che si commenta da solo.

Una società, la Logistica Meridionale, che non rispetta nessuna norma, ma, al contrario, utilizza metodi da caporalato, addirittura licenziando un lavoratore il 7 Ottobre e dichiarando il contrario pochi giorni fa dinnanzi all’ispettorato del Lavoro di Potenza.

I lavoratori vanno rispettati in tutti i settori e, per questo, incroceremo le braccia con un primo sciopero che dichiareremo nei prossimi giorni, al fine di ristabilire la legalità anche in questo settore”.