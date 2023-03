Candidatura di Potenza a ‘Capitale italiana dei giovani 2024’: nasce il comitato promotore! Auguri di buon lavoro

Si è insediato il comitato promotore per la candidatura di Potenza a ‘Capitale italiana dei giovani 2024’.

Nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, alla presenza dell’assessore alle Pari Opportunità – Politiche Giovanili – Attività Produttive – Politiche per l’Infanzia, Vittoria Rotunno, e del dirigente Giuseppe Romaniello e della funzionaria Adele Bellino, il comitato ha svolto la sua prima riunione, questa la sua composizione:

Antonio Candela (coordinatore comitato per la candidatura e membro direttivo Extra), ingegnere edile con una specializzazione (laurea magistrale) in ingegneria Industriale – Economico Gestionale, vive e lavora in Basilicata. Si occupa di progettazione e gestione di progetti innovativi con ricadute sociali e culturali.

Ha avviato la sua prima impresa, la Universosud, nel 2012.

Enrica Maria Laveglia (componente esterna), giurista, economista e imprenditrice lucana.

Esperta di organizzazione sia a livello aziendale sia personale.

Da 15 anni project manager, formatrice e consulente aziendale.

Esperta in finanza agevolata, europrogettazione e sui temi delle società benefit, dell’innovazione sociale e della responsabilità sociale (CSR).

Professional organizer e iscritta Senior APOI dal 2015.

Collabora con Shell Italia per l’implementazione dei progetti di investimento sociale in Basilicata dal 2009 e dal 2017 con Organizzare Italia srl Società Benefit – prima società che si occupa di organizzazione personale in Italia. Founder dal 2017 di With You Solution , attività di consulenza di organizzazione.

Dal settembre 2022 è business partner locale in Partner24ORE.

Rosario Donato Verrastro (membro direttivo Extra) laureato Unibas in ingegneria civile.

Già membro dell’associazione studentesca ESN Sui-Generis, rappresentate degli studenti in Senato Accademico, referente presso l’EHEA (Processo di Bologna).

Fondatore di Spin Off Accademico presso l’Università degli Studi della Basilicata.

Michele Cingolani (membro direttivo Extra), laureato Unibas, impegnato nel mondo dell’associazionismo universitario e cittadino. Organizzatore di eventi e manifestazioni, dirigente di un’associazione dilettantistica potentina di pallacanestro.

Attualmente dipendente per una multinazionale della consulenza aziendale e presidente di Extra.

Debora Infante (componente esterna), dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata.

Già dirigente scolastico, ricercatrice e laureata Unibas.

Francesco Lorusso (componente esterno), laureato in biotecnologie e presidente dal 2020 dell’associazione ESN Sui-Generis Basilicata, membro del Nucleo di valutazione dell’Università degli Studi della Basilicata dal 2019.

Nel 2022 Master di Alta Formazione in Editoria e Comunicazione all’InnForm srl.

Filippo Solimando (membro direttivo Extra), laurea triennale in Informatica nel 2021 conseguita all’Unibas.

Esperienze nella stessa università tra le quali: vicepresidente e, successivamente, presidente dell’associazione U.C.A.L.

Rappresentante degli studenti al Comitato Unico di Garanzia e Consiglio Studenti.

Referente del gruppo di lavoro per la realizzazione dell’app MyUnibas.

Attualmente Full-Stack Developer all’Insursoft srl.

Annalisa Percoco (membro direttivo Extra), dottore di ricerca in Geografia dello Sviluppo, coordinatrice di ricerca in FEEM su sviluppo sostenibile, docente a contratto in Economia dell’energia in Unibas, progettista culturale.

Marco Vona (membro direttivo Extra), tesoriere, già presidente dell’associazione, ingegnere civile – strutturista e dottore di ricerca in ‘Progettazione, riabilitazione e controllo delle strutture’.

Professore associato all’Università degli studi della Basilicata. Lavora e vive la comunità universitaria e lucana docente per l’Unibas di ‘Progetto di Strutture’ e “Riabilitazione strutturale” e amministratore unico di Spin off accademico.

Giovanni Albini (membro direttivo Extra), laureato Unibas in Ingegneria civile.

E’ stato presidente dell’associazione studentesca ESN Sui Generis Basilicata, rappresentante degli studenti nel consiglio di Scuola di Ingegneria, rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, membro fondatore di Spin off accademico.

Luigi Zotta (componente estrerno) classe 1986, archeologo, si occupa di progettazione culturale e sistemi di sviluppo locale.

Vice presidente nazionale di AIGU (Associazione Italiana giovani Unesco).

Raffaele Vitulli (componente esterno) presidente ‘Basilicata Creativa’, il cluster delle Industrie Culturali e Creative della Basilicata e co-founder & European Project Manager Senior per Materahub.

Tra i soci fondatori di ‘Generazione Lucana’ e tra i promotori del primo Dossier sulle politiche giovanili in Basilicata.

Gestisce diversi progetti internazionali dedicati all’educazione imprenditoriale per i giovani, gestisce, con lo staff di Materahub, il programma europeo ‘Erasmus Per Giovani Imprenditori’ e si occupa di capacity building per l’avvio di impresa nei settori della cultura, della creatività e dell’innovazione sociale.

Francesco Blasi (componente estrerno), laureato in Scienze della Comunicazione sociale, ha conseguito due Master in ‘Public & Parliamentary Affairs’ e ‘Progettazione e Comunicazione per i Patrimoni culturali’.

Docente, formatore e consulente di aziende ed enti, progettista culturale, communication manager.

Impegnato da sempre nel mondo dell’associazionismo. Promotore e coordinatore di progetti didattici. È referente per la Comunicazione nazionale dell’Associazione Giovani per l’UNESCO.

E’ stato coordinatore della Comunicazione visiva della fondazione Matera Basilicata 2019. E’ attualmente il direttore marketing e commerciale di RCPolizza.it

