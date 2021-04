Coronavirus, proposta la cancellazione immediata del coprifuoco! Salvini: “misura assurda e insensata”. Voi che ne pensate?

E’ ancora scontro sul coprifuoco anti-Covid, per il momento fissato ancora alle ore 22:00.

La Lega, infatti, proprio nel giorno della Festa della Liberazione, ha lanciato online una raccolta firme che punta ad abolire il divieto di uscire la sera dopo un determinato orario.

In merito ecco cosa riferisce il leader leghista, Matteo Salvini:

“Grazie alle nostre insistenze da oggi 15 regioni su 20 sono in zona gialla.

C’era chi voleva tenere tutto in rosso o arancione fino a maggio o a giugno, ma noi a forza di dai, dai e dai…

Ora bisogna fare di più.

#nocoprifuoco è un’iniziativa nata dal basso, mi hanno detto: Matteo, sei al governo, fai qualcosa.

E noi cerchiamo di condizionare le scelte dell’esecutivo, sapendo che al governo non siamo da soli e che siamo entrati, in una situazione di emergenza, proprio per evitare di lasciare il Paese in mano a sinistra, chiusuristi e pauristi.

Stando fuori puoi solo protestare (sarebbe stato più comodo e più gratificante a livello di consensi), stando dentro qualche battaglia la puoi vincere.

Letta del PD vuole spingermi fuori dal governo?

Gli ricordo che sul coprifuoco, misura assurda e insensata – cosí come è discriminante consentire a bar e ristoranti di operare solo all’aperto – governatori e sindaci del suo partito la pensano come me, quindi forse è lui ad avere problemi di coerenza”.

In linea il pensiero di Giorgia Meloni che fa sapere:

“Fratelli d’Italia porterà in Aula domani un Odg per abolire il coprifuoco.

Vediamo chi lo sosterrà e chi invece si schiererà ancora una volta in favore di una misura inutile e liberticida”.

