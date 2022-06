Impennata record per generi alimentari: sciagura per le tasche della famiglie! Ecco tutti dati

“L’inflazione raggiunge a maggio il livello più alto degli ultimi 32 anni, rappresenta una sciagura per le tasche dei consumatori e deve portare il Governo ad adottare provvedimenti urgenti a tutela delle famiglie e del loro potere d’acquisto”.

Lo afferma Assoutenti, commentando i dati Istat sull’inflazione di maggio.

Il presidente Furio Truzzi spiega:

“I prezzi dei prodotti alimentari registrano a maggio una impennata record, aumentando del +7,4% rispetto allo scorso anno e addirittura del +1,2% in un solo mese.

Questo significa che una famiglia, solo per mangiare, deve mettere in conto una maggiore spesa in media pari a +554 euro annui.

Siamo in presenza di un vero e proprio allarme destinato purtroppo ad aggravarsi nei prossimi mesi.

Il Governo non può restare a guardare e, di fronte a quella che è una emergenza, deve adottare misure straordinarie a tutela delle famiglie e dell’economia, bloccando subito il prezzo dei carburanti e ricorrendo a tariffe amministrate per i beni primari come gli alimentari e l’energia”.

L’avete notata anche voi questa impennata dei prezzi sui generi alimentari?a

