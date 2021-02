Incredibile, a Potenza albero cade su un’auto!

A causa delle avverse condizioni meteo alle 12:25 circa, i Vigili del fuoco sono stati richiesti in corso Garibaldi a Potenza, per la caduta di un albero su un’autovettura in transito, l’incidente non ha procurato ferite al conducente, i VV.F. arrivati sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla rimozione dell’albero per permettere il recupero dell’auto e al ripristino della circolazione stradale.

Sul posto Carabinieri e Polizia locale.

Queste alcune foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)