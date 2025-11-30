Istituto Alberghiero di Potenza: gli studenti stanno realizzando panettoni artigianali che profumano di solidarietà. Ecco l’iniziativa

Anche quest’anno i laboratori dell’Istituto Alberghiero di Potenza profumano di solidarietà.

Gli studenti, guidati dai loro docenti, stanno realizzando panettoni artigianali destinati all’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma – unendo passione, competenze e spirito civico per sostenere la ricerca e chi affronta la malattia.

Il progetto, ormai consolidato e molto sentito, rappresenta non solo un momento di applicazione delle competenze tecniche apprese durante le attività didattiche, ma anche una preziosa occasione di crescita personale.

I ragazzi imparano che il loro lavoro può avere un impatto reale sulla vita degli altri e che la scuola può essere uno strumento di cambiamento, oltre che di formazione professionale.