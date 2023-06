L’atleta potentina Francesca Palumbo ancora sul podio a 24 ore di distanza dalla conquista del suo ultimo titolo! Complimenti

A ventiquattro ore di distanza dalla conquista del suo primo titolo italiano Assoluti nell’individuale, la lucana Francesca Palumbo ha vinto la medaglia di bronzo con il team dell’Aeronautica Militare in occasione del Campionato di Serie A1 di fioretto femminile a squadre, svoltosi nella giornata di chiusura dei Campionati Italiani al PalaMariotti di La Spezia.

Le fiorettiste dell’Aeronautica Militare hanno superato 43-37 il Centro Sportivo Esercito nei quarti, hanno perso 45-33 la semifinale con le Fiamme Gialle (a loro volta sconfitte per 45-32 in finale dal Centro Sportivo Carabinieri) poi nella finale per il terzo posto hanno conquistato il podio regolando le Fiamme Oro per 45-31.

Bilancio più che positivo dunque per la fiorettista potentina, che è ora attesa dagli appuntamenti più importanti della stagione a livello internazionale: in settimana si svolgono a Plovdiv in Bulgaria i Campionati Europei individuali, che mettono in palio punti pesanti per la qualifica olimpica e che vedranno Francesca Palumbo in pedana venerdì 16 giugno; a fine mese si terranno invece i Campionati Europei a squadre a Cracovia, in Polonia, mentre il clou è rappresentato dai Mondiali di Milano in programma dal 22 al 30 luglio.a

