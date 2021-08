Meteo Potenza: continua la pausa dal caldo africano anche nel fine settimana? Ecco le previsioni aggiornate

Il grande caldo sta cedendo negli ultimi giorni il passo ad aria più fresca.

Gli esperti parlano di “anticiclone africano in ritirata” e di un crollo delle temperature; ma interesserà anche il fine settimana?

Che tempo, quindi, ci aspetta su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 21 Agosto, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 29°C, la minima di 18°C.

Domenica 22 Agosto, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 32°C, la minima di 18°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)