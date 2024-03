Pignola: bravissimi i giovani studenti dell’Istituto Comprensivo che preparano laghënë, cavatieddë, cicorië spersë e corië con i fagioli. Ecco le foto

Il giorno 27 marzo c.a. le classi III A, IV A e V A dell’ Istituto Comprensivo di Pignola si sono recate presso l’ Università degli Studi della Basilicata, nell’ Aula Magna del Campus di Macchia Romana, per prendere parte ad un progetto riguardante la biodiversità e inserito nell’ambito della “Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori”.

Le classi coinvolte, dopo aver ospitato a scuola i ricercatori del dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali, hanno compreso l’importanza della biodiversità, prima registrando informazioni, piantando e coltivando i fagioli attraverso il Metodo Scientifico, osservando, così, l’intero processo di crescita, successivamente, scoprendo il mondo della cucina tipica locale, che vede protagonista i fagioli.

I giovani alunni dell’Istituto si sono cimentati nella preparazione di laghënë, cavatieddë, cicorië spersë e corië con i fagioli, assieme alle docenti delle classi coinvolte.

Attraverso il progetto e la visita ai laboratori specializzati dell’ Ateneo, gli allievi hanno maturato la consapevolezza della cura della Terra per la salvaguardia del patrimonio alimentare del nostro Paese e della nostra Europa.

L’UNIBAS ha offerto la propria collaborazione “affinchè i giovani studenti possano essere affascinati dall’Ateneo lucano ed essere stimolati ad iscriversi in futuro”, riferisce l’Università, permettendo ai giovani di vivere, per un’ intera giornata, gli spazi a disposizione degli universitari.

Il progetto ha interessato e colpito molto i bambini, entusiasti di aver partecipato ed aver avuto la possibilità di visitare l’ Ateneo, comprendendo che: Caring for soil is caring for life!”.

Così scrivono le docenti e gli alunni delle classi III A, IV A e V A.

Ecco le foto.