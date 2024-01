Potenza: accorso straordinario per i lavoratori dell’ATER! Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Uil Fpl Basilicata:

“La UIL FPL valuta positivamente la conciliazione tenutasi presso l’Ispettorato del lavoro di Potenza, al quale va il nostro ringraziamento per la grande disponibilità mostrata in questa vertenza dei lavoratori dell’ATER.

Dopo una lunga trattativa, voluta fortemente dalla UIL FPL di Basilicata, e dopo tante riunioni tenutosi con i lavoratori, il Presidente dell’ATER e la Dirigenza hanno dato parere positivo alla conciliazione.

Attraverso il verbale di conciliazione sottoscritto all’Ispettorato del lavoro di Potenza, si è riusciti a raggiungere un accordo straordinario, attraverso il quale verrà erogata la produttività relativa agli anni 2015-2016 e 2021 erogato entro 30 giorni e verrà applicata la tassazione separata.

Un risultato straordinario ed importante che ha evitato contenziosi giudiziari lunghi ed allo stesso tempo consentirà di erogare le indennità accessorie con tempi certi e senza alcuna tassazione e con un cedolino a parte.

La UIL FPL ci ha da sempre creduto, ma auspica per il futuro che non si debba più ricorrere a tali contenziosi inutili che sono a danno dei lavoratori e, nello stesso tempo, chiede all’ATER di compiere tutti gli adempimenti utili per l’erogazione della performance per l’anno 2022 e di chiudere anche quello relativo all’annualità 2023.

La scrivente sarà sempre al fianco dei lavoratori e vigilerà affinché nessun lavoratore rimanga più indietro”.