Potenza: al via i nuovi corsi di formazione della Scuola Nazionale che permetterà ai giovani di crearsi un futuro! Ecco i dettagli e le parole del Direttore

A Potenza la Scuola Nazionale Centro di Istruzione Professionale e Culturale, a partire dal corrente anno scolastico 2019/20, avvia una serie di corsi di formazione destinati ai giovani, che consentono l’inserimento nel mondo del lavoro.

Di particolare interesse è la possibilità di conseguire la qualifica professionale di “Acconciatore”, utile a esercitare l’attività in tutti i paesi della Comunità Europea.

Alla fine del percorso biennale il partecipante è in grado di esercitare l’attività di Acconciatore, comprendente i servizi atti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, come i trattamenti tricologici complementari e il taglio.

La qualifica si consegue, previo esame finale teorico-pratico, alla presenza di una Commissione nominata dalla Regione Basilicata, che valuterà il livello di preparazione raggiunto dai partecipanti al termine del percorso di studio.

Una volta superato l’esame, il partecipante sarà libero di esercitare la professione ovunque avrà voglia, con il titolo di “Acconciatore qualificato”.

Alla figura Professionale dell’Acconciatore spetta il trattamento estetico dei capelli e della barba e le semplici operazioni di manicure e pedicure estetico (come descritto nell’art. 2, comma 7, della legge n. 174/2005).

Nella sua rinnovata definizione, l’Acconciatore è una figura unica, che supera la precedente distinzione tra barbiere e parrucchiere per uomo e per donna.

Con il conseguimento della qualifica di Acconciatore si può aspirare a svolgere l’attività presso altre imprese dello stesso settore.

Se il partecipante vorrà intraprendere, invece, un’attività autonoma, allora dovrà seguire un ulteriore percorso (che prevede varie fasi): quello di Specializzazione o Abilitazione professionale.



La Scuola Nazionale si interessa da tanti anni di formazione nel settore della persona e del benessere, in particolare di Estetiste e Acconciatori.

Come ha riferito il Direttore Angelo Scaringi alla nostra Redazione:

“Abbiamo iniziato nel 1980, quando ancora non c’era una legge che regolamentasse i corsi di estetica e acconciatura.

Oggi vi sono, non solo a Potenza, ma in tutti i centri di Basilicata e regioni limitrofe, le nostre migliori figure professionali, che esercitano con passione, interesse e professionalità.

Tanti hanno partecipato a gare e sfilate, raggiungendo un meritato successo.

Coloro che ci leggono e hanno voglia di entrare a far parte nel mondo degli artisti, non esitino a contattarci, senza impegno alcuno, per ottenere informazioni sui corsi di formazione per acconciatori.

La Scuola Nazionale è sempre aperta, tutti i giorni della settimana, dalla ore 9:00 alla ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30.

La Scuola Nazionale vive per voi e, per poter permettere ad aspiranti acconciatori e acconciatori di provata esperienza di partecipare alle gare che si terranno nei Saloni e nei centri organizzati, saprà impegnarsi fortemente.

Vogliamo che i giovani, grazie a noi, possano conquistare il loro posto nel mondo del lavoro.

Puntiamo molto sull’innovazione e sulla formazione continua, studiando il mondo che ci circonda, alla ricerca di spunti interessanti per aprire altri corsi”.

L’obiettivo della Scuola Nazionale è quello di essere un punto di riferimento non solo in Basilicata, ma nell’intero sud Italia, formando i migliori esperti nel campo dell’estetica.

Facciamo i nostri complimenti alla Scuola Nazionale che da ormai quasi 40 anni si dedica alla formazione professionale per aiutare, nell’inserimento nel mondo del lavoro, tantissimi giovani.

Per ulteriori info, di seguito i contatti diretti della sede di Potenza.