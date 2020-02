Potenza, al via il corso per diventare docente di sostegno! I dettagli della Scuola Nazionale

La Scuola Nazionale di Potenza, Ente di Formazione professionale, organizza il Corso di preparazione alla prova preselettiva del TFA sostegno (che si svolgerà il 2 e 3 Aprile 2020 in tutte le Università italiane).

Tenendo conto della tipologia della prova da sostenere e delle competenze richieste al docente di sostegno, il corso ripartito in 5 differenti moduli (competenze linguistiche e comprensione del testo – competenze didattiche – competenze su empatia e intelligenza emotiva – competenze su creatività e pensiero divergente – competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche), fornirà ai partecipanti i necessari supporti conoscitivi, con lezioni in presenza, appunti mirati, discussione in aula, per affrontare con dignità e competenza la prova.

Le lezioni saranno tenute da uno staff di docenti esperti nella preparazione ai concorsi nella scuola, composto dalla dirigente tecnica emerita, prof.ssa Anna Maria Calabrese, e dai professori, Matilde Misseri, Daniele Pinto, Mariella Giura, coordinati dal dirigente scolastico emerito prof. Michele Pinto, ideatore e responsabile del progetto formativo.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa della Scuola Nazionale, con sede a Potenza, telefonando al numero: