Potenza, animali amici per i piccoli del San Carlo: ecco l’iniziativa che cura il cuore​

Domenica 11 gennaio, presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale San Carlo di Potenza, si terrà un evento di sensibilizzazione dedicato ai giovani, alle famiglie e ai bambini, promosso dall’associazione Falchi della Lucania, con l’obiettivo di diffondere i valori del benessere animale, delle adozioni consapevoli e del rispetto per tutti gli esseri viventi.

L’iniziativa si svolgerà all’interno dell’Ospedale San Carlo, in Via Potito Petrone, 1 – 85100 Potenza, e nasce dall’esperienza della pet therapy, riconosciuta come strumento educativo ed emotivo di grande valore per i più piccoli.

Durante l’evento sarà protagonista anche il Nucleo Soccorso Animali, impegnato quotidianamente nel recupero di animali in difficoltà, spesso trovati in strada o vittime di abbandono.

Gli animali salvati vengono successivamente affidati alle cure dei veterinari, che ne seguono il percorso di recupero fisico ed emotivo, per poi essere inseriti in un percorso di adozione responsabile.

Nel corso dell’iniziativa verranno inoltre donati ai bambini oltre 30 peluche raffiguranti cani e gatti, come gesto simbolico di vicinanza, affetto e sensibilizzazione verso il mondo animale.

Un piccolo dono che vuole trasmettere ai più piccoli il valore dell’amore e del rispetto verso gli animali, anche nei momenti di difficoltà.

Il messaggio centrale dell’evento è chiaro: prendere un animale in casa significa assumersi una responsabilità importante, fatta di rispetto, amore e cura quotidiana. Vivere con un animale aiuta i bambini a sviluppare empatia, senso di responsabilità e attenzione verso l’altro, contribuendo in modo positivo alla loro crescita emotiva e personale.

L’iniziativa vuole inoltre sottolineare come il rapporto tra esseri umani e animali rappresenti un beneficio reciproco: non solo per le persone, ma anche per gli animali stessi, che attraverso l’adozione trovano una nuova possibilità di vita, dignità e affetto.

Attraverso questo incontro, i Falchi della Lucania HANA ribadiscono un messaggio fondamentale: tutti gli esseri viventi meritano rispetto, amore e tutela, senza alcuna distinzione.

Un appuntamento che unisce solidarietà, educazione e sensibilizzazione, portando un messaggio di speranza e consapevolezza proprio nel luogo simbolo della cura: l’ospedale.