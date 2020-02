Potenza: aperti 3 nuovi corsi per l’inserimento dei giovani nelle attività! Ecco i dettagli della Scuola Nazionale

A Potenza la Scuola Nazionale Centro di Istruzione Professionale e Culturale, con sede in via dell’Edilizia 7 (vicino la Camera di Commercio), apre le iscrizioni ai seguenti corsi per:

Operatore Amministrativo segretariale;

Agente e rappresentante di Commercio;

Commercio e somministrazione di alimenti e bevande.

Oggi l’Operatore Amministrativo Segretariale rappresenta una figura professionale altamente qualificata e idonea a svolgere compiti che attengono alla Segreteria Amministrativa, trattamento testi, gestione della corrispondenza, protocollo e archiviazione di documenti amministrativi e contabili e alla gestione del personale.

Per la trasversalità delle competenze, l’Operatore Amministrativo potrà trovare occasioni di lavoro o aggiornare la propria posizione nelle graduatorie del personale ATA:

Qualsiasi azienda pubblica o privata;

Collocazione in modo particolare nell’ambito delle amministrazioni scolastiche (personale ATA – amministrativo tecnico ausiliario) ed Enti locali;

ottenere un punteggio aggiuntivo PER CONCORSI VFP1 ed in altre forze armate laddove è previsto il possesso di una qualifica professionale ai sensi della legge 845/78 – art. 14;

ottenere soprattutto un punteggio aggiuntivo per l’aggiornamento delle graduatorie triennali per il personale ATA negli Istituti scolastici statali, esattamente “PUNTI 1,50”.

A conclusione dei corsi, previo esame superato con successo, ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di qualifica valido ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 – art. 14. Esso è fruibile in Italia e nei paesi della Comunità Europea.

Il corso di Agente e rappresentante di commercio è rivolto invece a tutti coloro che desiderano conseguire l’abilitazione e intraprendere la professione di agente e rappresentante di commercio.

Sarà svolto in aula e consentirà di apprendere le tecniche di vendita necessarie a conquistare i clienti, conoscere gli aspetti contabili, fiscali e legali della professione e di affinare le proprie capacità di comunicazione.

Al termine del percorso, previo esame, ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza con profitto, valido ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercenti le attività di agente e rappresentante di commercio.

Invece il corso di Commercio e somministrazione di alimenti e bevande, chiamato anche corso ex REC, (dicitura che fa riferimento al vecchio Registro Esercenti il Commercio al quale c’era l’obbligo di iscriversi per chiunque volesse intraprendere un’attività di somministrazione di alimenti e bevande) è rivolto a tutti coloro che intendono avviare e/o gestire un’attività di commercio, in qualunque forma, di prodotti alimentari o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Durante il percorso verranno acquisite competenze specifiche in materia di:

vendita e consumo sul posto di prodotti alimentari e comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico nel pieno rispetto della salute e sicurezza sul lavoro.

Verranno, altresì, impartiti i seguenti moduli o discipline:

elementi di gestione e marketing aziendale;

elementi di legislazione commerciale;

tutela ed informazione del consumatore;

igiene dei prodotti alimentari.

Al termine del corso, previo esame, sarà rilasciato attestato di frequenza con profitto, valido per l’accesso all’attività di Commercio e Somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 71, c. 6, lett. a), del D.Lgs. n. 59/2010.

I corsi sono riconosciuti dalla Regione Basilicata e saranno svolti a Potenza – Via dell’Edilizia, 7 (vicino la Camera di Commercio).

Le modalità di frequenza al corso rendono possibile la partecipazione anche ai residenti delle Regioni limitrofe.

Gli esami finali si terranno sempre presso la sede della Scuola Nazionale in Via dell’Edilizia 7 a Potenza.

Il numero dei partecipanti previsto per ciascun corso è di 15 unità e saranno selezionati in ordine cronologico sulla base delle domande pervenute.

Come ha spiegato il Direttore Angelo Scaringi:

“Oggi vi sono, non solo a Potenza, ma in tutti i centri di Basilicata e regioni limitrofe, le nostre migliori figure professionali, che esercitano con passione, interesse e professionalità.

Coloro che ci leggono non esitino a contattarci, senza impegno alcuno, per ottenere informazioni sui corsi di formazione.

Vogliamo che i giovani, grazie a noi, possano conquistare il loro posto nel mondo del lavoro.

Puntiamo molto sull’innovazione e sulla formazione continua, studiando il mondo che ci circonda, alla ricerca di spunti interessanti per aprire altri corsi”.

Facciamo i complimenti alla Scuola Nazionale che da ormai quasi 40 anni si dedica alla formazione professionale per aiutare concretamente, nell’inserimento nel mondo del lavoro, tantissimi giovani.

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 Febbraio 2020 e coloro che sono interessati possono contattare i numeri:

fisso 097159313