Potenza, appalti e corruzione in provincia: imprenditori e consigliere comunale nei guai

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Procura di Potenza:

“Nel contesto delle plurime investigazioni con cui Ufficio si impegna sul fronte delle indagini sui reati di corruzione e contro la Pubblica Amministrazione, nei giorni scorsi, su delega di questa Procura della Repubblica, la Sezione di Polizia Aliquota Polizia di Stato incardinata presso questo Ufficio, ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale consistente nel divieto di contrattare con la P.A. e di un sequestro preventivo della somma di circa 10 mila euro, emessa dal Gip del Tribunale di Potenza su richiesta di questo Ufficio, in relazione ai fatti reato di corruzione di cui agli artt 81, 110, 319, 319 bis, 321, cp e D.lgs.231/2001 artt.5 e 25, nei confronti di:

• TIRIMARCO Giuseppe, nato nel 1987 a Polla (SA)

• VIGGIANO Antonio, nato nel 1992 a Polla (Sa)

e della società:

• TRIMARCO LED srls

L’ordinanza è stata adottata nella prosecuzione di attività d’indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza di Potenza e condotte dalla locale Sezione di Polizia Giudiziaria Aliquota Polizia di Stato, che già nel luglio del 2023 aveva portato all’emissione di alcune misure cautelari personali, a seguito di fatti consistenti in alcune condotte corruttive a carico dei soggetti indicati che – fermo restando il principio di presunzione di non colpevolezza – erano stati raggiunti dalle misure cautelari sulla base delle convergenti evidenze indiziarie raccolte a loro carico con riferimento ad una gara pubblica per l‘affidamento a privati dell’attività estrattiva all’interno di una cava del Comune di Vietri.

Le indagini si sono poi concentrate su ulteriori ipotesi di reato relative ad altri affidamenti di lavori da parte del medesimo Comune di Vietri.

In particolare, da tali ulteriori investigazioni, emergeva, a livello di gravità indiziaria e sempre salvo il principio di presunzione d’innocenza, che VIGGIANO Antonio, quale consigliere comunale di maggioranza in carica al Comune di Vietri di Potenza, accettava da TRIMARCO Giuseppe, titolare della ditta TRIMARCO LED srls, la promessa dell’elargizione di somme di denaro al fine di compiere un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio, ossia dare in affidamento diretto alla predetta ditta, il servizio di addobbo delle strade comunali per le natalizie dei mesi di dicembre 2022/ gennaio 2023, ovvero influire su chi, nel Comune di Vietri di Potenza, aveva il potere di firmare l’affidamento”.