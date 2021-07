Potenza, buoni spesa per le famiglie in difficoltà. I dettagli

Sono in corso di erogazione i buoni spesa per il sostegno alle famiglie che, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si sono trovate in difficoltà economiche.

L’assegnazione dei buoni spesa sta avvenendo prioritariamente in favore dei nuclei familiari totalmente privi di reddito (appartenenti alla categoria 1), secondo i criteri previsti dall’Avviso pubblico.

A seguire, l’erogazione riguarderà i nuclei familiari appartenenti alla categoria 2, ovvero con fonti di reddito insufficienti e con Isee inferiore a 13.000 euro.

La fase istruttoria delle numerose domande pervenute è stata particolarmente complessa, in quanto molte dichiarazioni non sono risultate correttamente compilate oppure divergenti rispetto ai requisiti richiesti per accedere alle misure di sostegno.

Il fondo complessivamente a disposizione del Comune ammonta a 394 mila euro, attraverso il quale saranno erogati buoni utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati.

L’importo dei voucher è di 180 euro per ogni componente del nucleo familiare, con un limite massimo di 900 euro per l’intera famiglia.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)