Potenza, forte scossa e scuola chiusa per 120 bambini: questi gli ultimi aggiornamenti

Una nota del Comune di Potenza rende noto che:

“La Quarta commissione consiliare, comprendendo pienamente le preoccupazioni delle famiglie degli alunni della scuola “Alcide De Gasperi” e condividendo l’urgenza di individuare una soluzione concreta e sicura, che garantisca la continuità didattica e la serenità di oltre 120 bambini, delle loro famiglie e del personale scolastico coinvolto, ha ricevuto in audizione il Sindaco per conoscere le informazioni raccolte in questi giorni.

Fin dalle prime ore, successive alla scossa sismica del 18 marzo, il Sindaco, insieme all’intera Amministrazione comunale, si è attivato con senso di responsabilità. Sono intervenute cinque squadre della Protezione Civile e tecnici comunali, e già nella data del 19 marzo è stato conferito un incarico ad uno studio di ingegneri strutturisti per valutare le condizioni dell’edificio scolastico in questione.

Dopo un incontro con la dirigenza scolastica sono state vagliate due ipotesi: la scuola “Luigi La Vista”, che ha dato pronta disponibilità ad accogliere gli alunni, e l’Istituto “Sacro Cuore”, ritenuto più indicato, ma non di proprietà comunale. Per quest’ultima opzione, è stato quindi necessario avviare un dialogo con la Madre Superiora e con il Vescovo.

Il Sindaco ha precisato che le interlocuzioni con tutti i soggetti coinvolti sono in corso da giorni e proseguono con la massima serietà e trasparenza e con la piena disponibilità del Vescovo.

A tal fine, nei prossimi giorni è previsto un sopralluogo congiunto con la Madre Superiora, volto a valutare ogni aspetto tecnico e logistico necessario allo spostamento degli alunni e delle suore.

Si è ribadito negli interventi della commissione, la necessità di rassicurare le famiglie.

Il sindaco ha quindi, ribadito che si è al lavoro, ogni giorno, per individuare la soluzione più rapida, sicura e sostenibile possibile, consapevoli delle difficoltà organizzative che questa situazione comporta.

Proprio per questo è stato ristabilito un canale diretto e costante di comunicazione con la scuola, alla quale è stata illustrata in modo chiaro e trasparente la situazione e le possibili soluzioni da attuare.

Si è cercato un contatto diretto con i genitori, per garantire aggiornamenti puntuali e una corretta informazione.

A conclusione della commissione si è constatato la disponibilità dell’Amministrazione a investire risorse economiche per adeguare la nuova struttura, renderla accogliente e funzionale, e soprattutto per garantire che l’intera comunità scolastica resti unita.

La Quarta commissione, resta a disposizione per eventuali aggiornamenti da parte del sindaco ed è disponibile per tutte le interlocuzioni che possano contribuire al raggiungimento di una tranquillità per le famiglie, il corpo docente, i lavoratori e lavoratrici, le suore e gli alunni e le alunne – conclude la presidente Angela Blasi”.