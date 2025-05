Potenza: il centro si trasforma in un giardino urbano pieno di vita e colore. I dettagli

Grande partecipazione per l’XI edizione di Città In Fiore a Piazza Matteotti.

La mostra mercato della floricoltura ha trasformato il centro di Potenza in un giardino urbano pieno di vita e colore.

Fa sapere l’Amministrazione Comunale:

“Tantissimi visitatori hanno affollato gli stand, partecipato ai laboratori di giardinaggio e seguito con entusiasmo gli workshop come “La Primavera sul Balcone” e “Semina i Fiori”.

Grande successo anche per le attività culinarie come “I Fiori in Cucina” e gli eventi di degustazione.

Un ringraziamento speciale a tutti i partner: Regione Basilicata, APT Basilicata, Maggio Potentino e i numerosi espositori che hanno reso possibile questa fantastica manifestazione”.