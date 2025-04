Potenza: il tricolore Formula Challenge 2025 parte dalle nostre strade! I dettagli

In un calendario rimaneggiato per lo slittamento delle prime prove previste sul tracciato pugliese della Pista Fanelli, il Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport 2025 si aprirà in Basilicata, il prossimo 27 aprile, con l’8° Trofeo “Città di Potenza”, sfida molto attesa, che lo scorso anno ha suscitato grande interesse e tanto pubblico sull’inedito circuito cittadino.

La gara, nata dalla volontà di un gruppo di piloti di rendere omaggio all’amico Nicola Maitilasso, driver locale scomparso alcuni anni fa con un memorial a lui dedicato e giunto quest’anno alla seconda edizione, è organizzata dalla Scuderia Basilicata Motorsport con il patrocinio ed il sostegno del Comune e dell’Automobile Club di Potenza.

Il percorso è ricavato in viale Unicef, strada a due corsie per ogni senso di marcia divisa da uno spartitraffico situata nel ‘fondovalle‘, che serve alle scale mobili ‘Santa Lucia’, le seconde più lunghe d’Europa.

“Il tracciato è stato rivisitato in chiave di maggiore sicurezza e spettacolo – dichiara il presidente Carmine Capezzera -, abbiamo aggiunto una dodicesima chicane all’altezza dello start gara ben visibile dal numeroso pubblico presente in quell’area”.

“Abbiamo deciso di portare avanti questa manifestazione facendo dei sacrifici enormi – ha aggiunto Capezzera – L’incredibile aumento delle polizze assicurative, triplicate, ha messo in ginocchio tanti organizzatori.

Grazie al supporto di tante piccole aziende che ci stanno venendo incontro, la nostra richiesta di aiuto sta andando a buon fine, anche per il supporto diretto degli stessi piloti/imprenditori e dell’Automobile Club Potenza con il presidente Moni Bevilacqua, che sta partecipando in maniera molto attiva.

Per il secondo anno sarà consegnata una targa intitolata a Francesco Solimena, ex presidente del sodalizio lucano”.

La corsa automobilistica, oltre che prima prova del tricolore di specialità, sarà gara di apertura del Campionato Interregionale “22° CPB 2025″, del” 2° Trofeo dello Ionio” organizzato con l’ASD La Fenice, e del neonato Trofeo “KC2025”, promosso da Cirací Motorsport e Basilicata Motorsport e riservato ai Kart kross 600, minibolidi provenienti dalla velocità su terra che in pochissimi anni hanno riscosso grande successo e appeal in altre discipline del motorsport.

“Speriamo nella massiccia risposta dei piloti – sottolinea il presidente Capezzera che ritorna sul discorso delle assicurazioni ed in particolare sulla franchigia –. Ci teniamo a specificare che se ne fa carico l’organizzazione Basilicata Motorsport.

Non applicheremo il diritto di rivalsa nei confronti dei piloti, non ci sembra giusto che un concorrente debba correre e, in caso di incidente con la propria vettura, oltre a perdere la gara deve rimetterci anche i soldi per pagare i danni causati. Una cosa alla quale noi sin dal primo momento abbiamo mai pensato e che, da ex pilota, non era accettabile”.

Le iscrizioni alla competizione sono dunque aperte e, nonostante il difficile momento storico, l’organizzatore ha deciso ulteriormente di ridurre il costo di iscrizione a 220 euro per coloro che si iscriveranno entro lunedì 21 aprile.

Il tracciato è lungo complessivamente 3200 metri, si snoda lungo 1600 metri da percorrere in andata fino a raggiungere una rotatoria che diventa una sorta di anello come in un circuito chiuso e poi ritorna sull’altra corsia per altri 1600 metri fino al traguardo.

Lo start e l’arrivo sono posizionati sotto il ponte delle scale mobili, che congiungono due parti della città, il centro storico e il rione Cocuzzo.

In prossimità dell’anello ci sono a servizio anche i paddock, un parcheggio di 3mila metri coperto sotto e scoperto sopra che si trova nella zona opposta di quella che è la partenza/arrivo.

I piloti effettueranno alcuni giri per ogni manche di gara, in un percorso decisamente impegnativo.

Il programma della competizione inizierà il pomeriggio di sabato 26 aprile a partire dalle ore 15 con le verifiche e domenica entrerà nel vivo con lo svolgimento delle tre manches di gara precedute dalla manche cronometrata di ricognizione.