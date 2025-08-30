Potenza: Le Vibrazioni arrivano in provincia per una tappa del loro attesissimo “Summer Tour 2025”. Ecco quando

Le Vibrazioni arriveranno il 2 settembre a Muro Lucano in Piazza Don Minzoni per una tappa del loro attesissimo “Summer Tour 2025”.
Con oltre vent’anni di carriera, Le Vibrazioni rappresentano un punto di riferimento nel panorama pop-rock italiano.
Il pubblico potrà rivivere l’emozione di “Dedicato a te”, simbolo di un’intera epoca musicale e ancora tra i brani più amati nella rotazione radiofonica italiana.
Non mancheranno le atmosfere estive di pezzi come “Vieni da me” e “In una notte d’estate”, o le hit sanremesi come Così sbagliato (2018), Dov’è (2020), Tantissimo (2022), che hanno segnato il ritorno dei Vibrazioni sulle scene con rinnovato vigore.
La band capitanata da Francesco Sarcina è pronta a portare tutti i più grandi successi per la prima volta a Muro Lucano.
Start ore 22:00, INGRESSO LIBERO.