Potenza, trovare lavoro nel 2020? Ecco i corsi O.S.S. e O.S.A. validi a livello Europeo! I dettagli

A Potenza la Scuola Nazionale Centro di Istruzione Professionale e Culturale, a partire dal corrente anno scolastico 2019/20, avvia una serie di corsi di formazione destinati ai giovani, che consentono l’aiuto nell’inserimento nel mondo del lavoro.

Attualmente avviate le iscrizioni ai corsi di formazione di Operatore Socio Assistenziale (brevemente detto OSA) e Operatore Socio Sanitario (semplicemente detto OSS).

Il corso Operatore Socio Assistenziale (detto OSA) è autorizzato dalla Regione Basilicata ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica valida ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ed è spendibile in Italia ed in tutti i Paesi della Comunità Europea.

Il partecipante che consegue la qualifica sarà certamente una figura professionale che – attraverso la formazione sia teorica che pratica – si troverà ad espletare un lavoro altamente sociale ed umano, come:

• Assistenza diretta alla persona e di cura dell’ambiente di vita rivolta ad utenti di differenti età con difficoltà sociali, fisiche, mentali o psichiche;

• Sostegno, assistenza e stimolo, tenendo conto dell’età della persona e dei bisogni individuali, per lo sviluppo e il mantenimento della loro autonomia;

• Assistenza dell’utente nello svolgimento di attività igienico – sanitari;

• Operare nell’ambito delle cure igieniche e sanitarie di base, dell’assistenza di vita quotidiana, nella formazione socio – educativa, nell’economia domestica relativa al quadro delle competenze acquisite e nel rispetto delle condizioni contrattuali.

Invece la formazione dell’Operatore Socio Sanitario (detto OSS) permette di creare una figura professionale capace di assistere l’utente nello svolgimento di attività igienico – sanitari, di agevolare la persona e i suoi familiari nell’accesso alle risorse e ai servizi socio sanitari presenti sul territorio e nel collaborare con le altre figure professionali in interventi di riabilitazione e in attività di socializzazione:

La formazione OSS, grazie al possesso della qualifica di OSA, avrà una durata complessiva di 400 ore anziché di 1.000 ore.

L’obiettivo del corso è quello di formare una figura con una professionalità polivalente, che mette in grado l’operatore di esercitare l’attività con saggezza nelle diverse situazioni che certamente si troverà ad affrontare.

L’Operatore OSS, pertanto, potrà svolgere la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario e cioè in:

• Ambienti socio – assistenziali e socio – Sanitario;

• Residenziali e semiresidenziali;

• Ambiente ospedaliero e a domicilio dell’utente svolgendo mansioni di assistenza diretta alla persona.

Il corso OSS è riconosciuto dalla Regione Campania e sarà svolto presso la sede della Scuola Nazionale di Polla (SA) – via Annia, 19/20.

Anche gli stage sono autorizzati dalle Asl di Salerno per lo svolgimento presso gli ospedali limitrofi alla sede della predetta scuola.

Conseguendo le qualifiche in entrambi i corsi si ha la possibilità di ottenere 1 punto nelle graduatorie di 3^ Fascia del personale ATA, in particolare nelle graduatorie di “collaboratore scolastico”, oltre naturalmente ad inserirsi nel mondo del lavoro, come:

a. Cooperative sociali;

b. Enti pubblici e privati (Aziende ospedaliere, aziende sanitarie e case di cura, ecc);

c. centri e gruppi di comunità sociali.

Entrambe le qualifiche sono valide in tutto il territorio Nazionale e Paesi della Comunità Europea.

Come ha spiegato il Direttore Angelo Scaringi:

“Per tutti coloro che si iscrivono entro la fine del corrente 2019 c’è anche uno sconto di circa il 40%.

Oggi vi sono, non solo a Potenza, ma in tutti i centri di Basilicata e regioni limitrofe, le nostre migliori figure professionali, che esercitano con passione, interesse e professionalità.

Coloro che ci leggono non esitino a contattarci, senza impegno alcuno, per ottenere informazioni sui corsi di formazione.

Vogliamo che i giovani, grazie a noi, possano conquistare il loro posto nel mondo del lavoro.

Puntiamo molto sull’innovazione e sulla formazione continua, studiando il mondo che ci circonda, alla ricerca di spunti interessanti per aprire altri corsi

La Scuola Nazionale è sempre aperta, tutti i giorni della settimana, dalle ore 9:00 alla ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30”.

Complimenti alla Scuola Nazionale che da ormai quasi 40 anni si dedica alla formazione professionale per aiutare concretamente, nell’inserimento nel mondo del lavoro, tantissimi giovani.

Per ulteriori informazioni chiamare i numeri: