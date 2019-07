“Saranno avviati tutti i cantieri sul Corridoio stradale Salerno‐Potenza‐Metaponto”. A dichiararlo…

Secondo le ultime dichiarazioni dell’on. Rospi del MoVimento 5 Stelle:

“entro i primi mesi del 2020 saranno avviati tutti i cantieri sul Corridoio stradale Salerno‐Potenza‐Metaponto“.

I lavori rientrano nell’ambito delle attività per la messa in sicurezza del raccordo autostradale RA5 – “Sicignano‐Potenza” e della SS 407 “Basentana”:

“Il Corridoio Stradale Salerno – Potenza – Metaponto, insieme alla direttrice Murgia – Pollino, assume un’importanza strategica per i collegamenti della regione Basilicata con le due direttrici autostradali tirrenica ed adriatica.

La direttrice RA05 “Sicignano – Potenza” e la SS 407 “Basentana” congiungono l’autostrada A2 alla SS106 Jonica; mentre l’asse Murgia – Pollino congiunge la stessa autostrada A2, svincolo di Lauria, direttamente all’autostrada A14 svincolo Bari.

Su entrambe le direttrici il Governo centrale, di concerto con ANAS e Regione, si sta adoperando per accelerare le operazioni di appaltabilità.

In particolare, per quanto riguarda l’asse stradale Salerno – Potenza – Bari, l’intervento è compreso nell’accordo di programma ANAS 2016-2020 e si compone di due stralci per un importo totale delle opere di 338,7 milioni:

il primo stralcio riguarda la messa in sicurezza delle opere, di cui sei riguardano la RA 05 e una la SS 407, attualmente in fase di ultimazione della progettazione esecutiva e della appaltabilità, prevista tra il 2019-2020;

gli interventi del secondo stralcio riguardano invece la riqualificazione della piattaforma stradale, la messa in sicurezza della carreggiata mediante l’inserimento dello spartitraffico centrale nei tratti mancanti e la razionalizzazione degli accessi laterali.

Al fine di accelerare le operazioni di appalto e l’apertura dei cantieri, gli interventi sono stati suddivisi in più lotti ed entro fine anno è prevista l’appaltabilità della messa in sicurezza con il completamento dello spartitraffico centrale fino al km 64 – bivio di Salandra, mentre, per i lotti che vanno dal km 64 al km 100 – innesto SS 106 Jonica, è prevista l’appalto per il 2020.”