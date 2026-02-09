“Il filo della ragnatela” ad Avigliano: open day per dire no alle dipendenze

Il Comune di Avigliano ha ospitato nella propria Sala Consiliare uno degli Open Day del progetto “Il filo della ragnatela”, iniziativa sostenuta dalla Fondazione con il Sud e dedicata alla prevenzione delle dipendenze e alla promozione del benessere delle persone e delle comunità.

L’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Avigliano – partner istituzionale sostenitore – è stata organizzata da ACAT del Potentino, l’Associazione Provinciale che coordina i Club Alcologici Territoriali e opera per creare condizioni umane, sociali, culturali e spirituali orientate alla promozione della vita, della salute e della libertà delle persone e delle famiglie, secondo i principi e la metodologia dell’Approccio Ecologico Sociale.

Bonifacio Pistocchi, Presidente Provinciale di ACAT del Potentino, ha introdotto alcuni membri dei CAT – Club Alcologici Territoriali, gruppi di famiglie con problemi alcolcorrelati o multiproblematiche che hanno scelto di cambiare stile di vita e che mettono a disposizione ascolto, amicizia e supporto ad altre famiglie in difficoltà.

Diversi esponenti dei partner de “Il filo della ragnatela” hanno poi illustrato il progetto, che mira a tessere una rete territoriale di prevenzione, ascolto e relazione, capace di contrastare isolamento e dipendenze attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali, attirando allo stesso tempo giovani e giovanissimi verso il mondo del volontariato.