Meteo: temperature giù e ancora pioggia su Potenza. Queste le ultime previsioni

Su Puglia, Molise e Basilicata si rinnoveranno condizioni di spiccata instabilità atmosferica nei prossimi giorni: martedì qualche sporadico fenomeno prima dell’arrivo di un’altra perturbazione di matrice atlantica, a cui saranno associati fenomeni anche a carattere di rovescio.
Clima ancora mite per il periodo ed instabile anche nei giorni a seguire.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani 10 Febbario, avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata,
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 2°C.
Mercoledì 11 Febbraio avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 5°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.