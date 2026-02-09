Potenza, all’Einstein-De Lorenzo parte il progetto per questi ragazzi

Martedì 10 febbraio 2026, alle ore 9:00, nell’Aula Magna dell’IIS “Einstein–De Lorenzo” (Via Sicilia, 12 – 85100 Potenza), si terrà la presentazione alle classi 2D e 2A dell’avvio delle attività di DesTEENazione, con un focus sul Service Learning come modello educativo che rafforza il rapporto scuola–territorio e valorizza il protagonismo degli studenti e delle organizzazioni del territorio.

L’Istituto “Einstein-De Lorenzo”, capofila dal 2019 della Rete Service-Learning Mediterraneo per la Basilicata, conferma così il proprio impegno nella formazione di cittadini attivi, responsabili e attenti ai bisogni delle fasce più fragili.

DesTEENazione – Desideri in azione è un progetto sperimentale dell’Ambito Città di Potenza per la costituzione di Spazi multifunzionali di esperienza per adolescenti, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (risorse FSE+ Child Guarantee e FESR del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021/2027) e attuato, tramite co-progettazione, da una rete di Enti del Terzo Settore con capofila la Società Cooperativa CS – Cooperazione e Solidarietà, di cui APPSTART è partner.

Nel corso della mattinata è prevista la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra Comune di Potenza, IIS “Einstein–De Lorenzo”e APPSTART ONLUS per avviare i percorsi Get Up e consolidare una rete educativa stabile. L’accordo sancisce l’avvio ufficiale di una sinergia tra istituzioni e associazioni del territorio come l’associazione di volontariato Gente Allegra, finalizzata alla creazione di un laboratorio attivo di cittadinanza ispirato ai principi del Service Learning.

Interverranno: