Potenza, confronto sul futuro dello sport: ecco l’iniziativa

Sabato 27 giugno, dalle ore 9.15 alle 12.15, presso la sede di Sport e Salute S.p.A. di Potenza, si terrà l’evento “Commercialisti in Sport – Sport, Professione e Valore Sociale”, promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Potenza.

È attesa la partecipazione del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e del Presidente Nazionale del CONI, Luciano Buonfiglio, insieme ai rappresentanti del CONI Basilicata, di Sport e Salute, del Comitato Italiano Paralimpico e del Potenza Calcio.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto sul futuro dello sport, con particolare attenzione ai temi della fiscalità, della governance, della sostenibilità delle associazioni e società sportive, delle opportunità di investimento e dell’inclusione sociale.

Il crescente rilievo economico e sociale assunto dal settore sportivo richiede infatti competenze professionali sempre più specialistiche e un dialogo costante tra istituzioni, operatori e professionisti.

Si tratta della prima iniziativa promossa dall’Ordine dei Commercialista di Potenza interamente dedicata al mondo dello sport e al suo valore economico, sociale e territoriale.

Di seguito la locandina con i dettagli.