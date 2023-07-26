Potenza: il Generale Antonio De Vita in visita presso il Comando Carabinieri “Basilicata”. Ecco le foto

IL GENERALE DI CORPO D’ARMATA ANTONIO DE VITA, COMANDANTE INTERREGIONALE “OGADEN” CON SEDE A NAPOLI E COMPETENZA SULLE REGIONI BASILICATA, CAMPANIA, PUGLIA, ABRUZZO E MOLISE, HA VISITATO IL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “BASILICATA” PRESSO LA CASERMA LUCANIA DI POTENZA.
L’ALTO UFFICIALE, PROVENIENTE DAL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “LAZIO”, HA COMANDATO, TRA I VARI INCARICHI RIVESTITI DURANTE LA SUA PRESTIGIOSA CARRIERA, IL COMANDO PROVINCIALE DI TORINO, NAPOLI E ROMA, IL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA”, E’ STATO CAPO DEL PRIMO REPARTO DEL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI CHE SI OCCUPA DELL’IMPIEGO DI TUTTO IL PERSONALE DELL’ARMA NONCHE’ SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE DEL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI .
IL GENERALE DE VITA E’ STATO ACCOLTO DAL GENERALE DI BRIGATA RAFFAELE COVETTI, COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “BASILICATA”, DAL VICE COMANDANTE DELLA LEGIONE COLONNELLO ANGELO PRIMALDO GIURGOLA, DAI COMANDANTI PROVINCIALI DI POTENZA E MATERA, DA MILITARI DEL COMANDO LEGIONE, DALLA RAPPRESENTANZA MILITARE E DALL’ISPETTORE REGIONALE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI.
DURANTE LA VISITA IL COMANDANTE INTERREGIONALE HA ESPRESSO IL SUO PIU’ VIVO COMPIACIMENTO PER LA SIGNIFICATIVA E PROFICUA ATTIVITA’ SVOLTA DAI CARABINIERI IN OGNI COMUNE LUCANO, IMPRESCINDIBILE PRESIDIO DI LEGALITÀ ED AUTENTICA ESPRESSIONE DI PROSSIMITÀ DELLE ISTITUZIONI AL CITTADINO.
Ecco le foto.
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