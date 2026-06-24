Bardi alle celebrazioni delle Fiamme gialle: solenne riconoscimento per il lucano Cozzi. Congratulazioni

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha partecipato questa mattina a Foggia alla celebrazione nazionale per il 252° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, svoltasi alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, del Vicepresidente e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Per il governatore lucano – già Generale di Corpo d’Armata e Vicecomandante Generale del Corpo – la cerimonia ha rappresentato un momento speciale, ricco di emozioni e ricordi.

Durante l’evento c’è stata la consegna dei riconoscimenti militari ai finanzieri che si sono distinti in straordinarie operazioni di servizio: tra i premiati il lucano Biagio Cozzi di Lauria, Appuntato Scelto della Guardia di Finanza, insignito di un encomio solenne per l’alto valore professionale e lo spirito di sacrificio dimostrati durante una missione all’estero.

Sottolinea Bardi:

“Partecipare oggi a questa ricorrenza risveglia in me l’orgoglio profondo di aver servito le Fiamme Gialle per gran parte della mia vita.

La Guardia di Finanza presidia con fermezza la legalità economica e la sicurezza dei cittadini, valori che rappresentano i pilastri della nostra democrazia”.

Il Presidente ha rivolto un pensiero speciale al militare premiato:

“Esprimo le mie congratulazioni all’Appuntato Scelto Biagio Cozzi.

Il solenne riconoscimento ricevuto oggi a Foggia attesta l’eccellenza delle sue doti operative, incarnando lo spirito di dedizione e il legame indissolubile che la Basilicata mantiene con le istituzioni dello Stato”.