Basilicata, Corso-concorso infermiere di comunità: “Grandissima risposta”. Le domande già pervenute

“Con 870 domande di partecipazione già pervenute stiamo registrando una grandissima risposta al corso concorso unico regionale per Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFoC).

Questo dato, a poche ore dalla chiusura ufficiale dei termini, dimostra l’attrattività della nostra programmazione e l’entusiasmo dei professionisti della salute verso una nuova visione della sanità lucana”.

Lo dichiara l’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico.

La procedura pubblica, coordinata dall’Azienda Sanitaria di Matera in collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Potenza, punta alla formazione di 500 Infermieri di Famiglia e di Comunità attraverso un percorso teorico-pratico per poi procedere all’assunzione immediata a tempo indeterminato dei primi 263 idonei.

Il corso concorso è aperto a tutti i possessori di laurea in scienze infermieristiche, compresi i dipendenti già in servizio, e darà diritto a crediti formativi utilizzabili per il master di primo livello.

Spiega l’assessore Latronico:

“Stiamo strutturando la nuova medicina di prossimità e questo concorso rappresenta un altro tassello fondamentale per il pieno funzionamento delle Case di Comunità.

L’Infermiere di Famiglia e di Comunità sarà la figura chiave per l’integrazione socio-sanitaria, capace di prendere in carico i cittadini direttamente nei loro contesti di vita e familiari, abbattendo l’isolamento geografico e offrendo un punto di orientamento sicuro e accessibile sul territorio.

Il successo di questa adesione ci invita a proseguire sulla strada della riorganizzazione della sanità lucana.

Con il reclutamento di queste figure professionali e il potenziamento delle Case di Comunità, avviciniamo concretamente le cure e il monitoraggio continuo ai bisogni reali delle persone, offrendo un’assistenza di qualità in ogni comune della nostra regione”.