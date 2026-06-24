Meteo: su Potenza, dopo l’ondata di caldo, arrivano nuvole e pioggia? Ecco le ultime previsioni

Sole su Potenza.
Ma che tempo ci attende nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 25 Giugno, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 17°C.
Venerdì 26 Giugno avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 18°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.