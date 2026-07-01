Basilicata: temporali in arrivo. Ecco l’allerta meteo della Protezione Civile

Il sistema perturbato di origine atlantica, che nella giornata odierna sta interessando il Nord, nel corso della giornata di giovedì scenderà interessando le regioni centrali e parte di quelle meridionali.

Tale dinamica causerà condizioni di marcata instabilità, con forti temporali, associati a forti raffiche di vento e grandinate.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende ed integra quello emesso ieri.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 2 luglio, precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, su Emilia-Romagna, in particolare sui settori orientali, su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna, Lazio ed Abruzzo, in rapida estensione a Campania e Molise e successivamente a Basilicata e Puglia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, grandinate e fulmini.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto per la giornata di giovedì’ 2 luglio è stata valutata allerta arancione su gran parte del veneto e parte di Emilia-Romagna.

Inoltre, è prevista allerta gialla su Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria e su parte di Veneto, Emilia-Romagna, Sicilia e Sardegna.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.