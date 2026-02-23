La stilista Carmela Fortunato del Potentino stupisce Fiorello con un regalo unico. I dettagli

Una creazione super colorata è stata fatta a mano all’uncinetto da Carmela Fortunato per Rosario Fiorello, uno degli showman più famosi del panorama televisivo e radiofonico.

La Stilista ha consegnato personalmente la sua creazione nelle mani di Fiorello, il quale ha poi stupito volendolo subito indossare.

Tanti scatti hanno immortalato il momento.

Dichiara la stilista ricordando i bellissimi lavori all’uncinetto delle nostre nonne e bisnonne:

“Questo è un omaggio che lega le mie origini lucane a quelle della Sicilia, terra natia di Fiorello.

Anche in altre occasioni ho avuto modo d’incontrare Fiorello, ma questa volta è stato davvero un incontro particolare, in un’atmosfera unica con tante risate e infinito buon umore.

In una TV ormai in agonia, l’unico che davvero può rianimarla è proprio il grande mattatore Rosario Fiorello, che spero possa tornare presto in prima serata ad allietare i sabato sera con le sue imitazioni, le sue magnifiche canzoni e con il suo infinito talento”.

Ecco le foto della stilista con Fiorello.