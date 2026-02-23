Meteo Potenza: stop alle piogge, arriva la primavera? Le previsioni

Il graduale rinforzo dell’anticiclone al Sud-Italia apporterà tempo stabile nei prossimi giorni su Molise, Puglia e Basilicata con cielo ampiamente soleggiato.
Temperature in graduale in rialzo.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani Martedì 24 Febbraio, avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 4°C.
Mercoledì 25 Febbraio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 3°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.