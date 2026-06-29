L’Avigliano Opera Festival illumina Potenza con “Il Giardino delle Armonie”: il fascino del pianoforte a 4 mani approda alla Galleria Civica

Il cartellone di “Estate in Città ’26” a Potenza si arricchisce di un appuntamento di straordinario fascino ed eleganza.

Nella splendida cornice della Galleria Civica (Largo Pignatari), l’Avigliano Opera Festival presenterà il Duo Ferdis, un sodalizio artistico di caratura internazionale capace di trasformare la tastiera in un’intera orchestra di sfumature e colori.

L’appuntamento è fissato per domenica 5 luglio 2026 alle ore 20:30 (ingresso a partire dalle ore 20:00), con ingresso libero fino a esaurimento posti.

L’edizione 2026 dell’Avigliano Opera Festival si conferma come uno dei progetti più ambiziosi e di ampio respiro dell’intera programmazione estiva lucana.

Frutto della pianificazione accurata dell’APS-ETS Centro di Divulgazione Musicale Prof. Ruggero Rizzitelli, la rassegna quest’anno compie una scelta artistica netta e coraggiosa: puntare sulle eccellenze della musica da camera d’avanguardia per valorizzare i luoghi storici del territorio.

Invitare il Duo Ferdis significa offrire alla comunità un’esperienza d’ascolto che unisce rigore accademico e straordinario temperamento interpretativo, dimostrando come la sinergia istituzionale tra il Ministero della Cultura, la Regione Basilicata e il Comune di Potenza possa tradursi in eventi culturali di altissimo livello e, al contempo, accessibili a tutti.

Formato dai maestri Federico Ferlito e Federico Distefano, il Duo Ferdis rappresenta una delle realtà più brillanti e acclamate del pianismo a quattro mani.

Il loro sodalizio nasce al Conservatorio di Catania per poi perfezionarsi presso il prestigioso Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano sotto la guida della celebre concertista Anna Kravtchenko.

Vincitori di numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali, i due musicisti hanno sviluppato una sincronia d’intesa estrema e una naturalezza gestuale che fondono le loro personalità in un unico corpo sonoro.

Il loro percorso li ha già portati a calcare palcoscenici di assoluto rilievo europeo, come la celebre “Wiener Saal” di Salisburgo, il LAC di Lugano, l’Auditorium RAI di Palermo, la Steinway Society e il festival PianoMilano City alla GAM di Milano, oltre a esibizioni trasmesse in diretta radiotelevisiva internazionale. La spiccata curiosità intellettuale e la meticolosa ricerca timbrica li rendono oggi interpreti di riferimento assoluto per il grande repertorio e per le rarità del Novecento.

Il programma del concerto, intitolato “Il Giardino delle Armonie”, guiderà il pubblico in un viaggio sensoriale attraverso tre pietre miliari della letteratura pianistica, in cui la maestria interpretativa del Duo Ferdis esalterà ogni singola sfumatura:

Il Giardino dell’Equilibrio – W.A. Mozart (Sonata in RE maggiore K 381): La freschezza sfolgorante del classicismo, un dialogo limpido e geometricamente perfetto tra i due esecutori.

Il Giardino della Natura – R. Zandonai (Primavera in Val di Sole): Una vera e propria gemma del Novecento italiano, ricca di suggestioni paesaggistiche della quale il Duo Ferdis è specialista e interprete di riferimento a livello internazionale.

Il Giardino dell’Incanto – M. Ravel (Ma mère l’Oye): Cinque fiabe in musica dove l’impressionismo francese si fa pura poesia, evocando mondi fantastici attraverso un uso magistrale del colore timbrico.

Coordinate dell’Evento:

Evento “Il Giardino delle Armonie: La Poesia del Pianoforte a 4 Mani”

Data e Ora Domenica 05 Luglio 2026 | Ore 20:30 (Ingresso ore 20:00)

Luogo Galleria Civica (Largo Pignatari), Potenza