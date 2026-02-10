ULTIME NEWS

Le strade di Muro Lucano pronte a tingersi di colori e allegria per il Carnevale 2026! Ecco il programma

10 Febbraio 2026

Preparate maschere, coriandoli e tanta voglia di divertirci insieme!

Annuncia la Pro Loco Murese APS:

“Domenica 15 Febbraio le strade del nostro paese si tingeranno di colori e allegria per il Carnevale ‘26.

Ecco il programma della giornata:

  • 15.30 – Raduno delle Maschere (Bivio di Via Roma)
  • 16.00 – Sfilata di Carnevale lungo Via Roma
  • 17.00 – Gran finale con il “Fantasy Circus Show” in Piazza Don Minzoni

​Non mancate, sarà un pomeriggio magico per grandi e piccini!

In caso di pioggia, ci sposteremo tutti al coperto presso la palestra dell’I.C.S. J. Stella”.

Ecco la locandina dell’evento.