Le strade di Muro Lucano pronte a tingersi di colori e allegria per il Carnevale 2026! Ecco il programma

Preparate maschere, coriandoli e tanta voglia di divertirci insieme!
Annuncia la Pro Loco Murese APS:
“Domenica 15 Febbraio le strade del nostro paese si tingeranno di colori e allegria per il Carnevale ‘26.
Ecco il programma della giornata:
- 15.30 – Raduno delle Maschere (Bivio di Via Roma)
- 16.00 – Sfilata di Carnevale lungo Via Roma
- 17.00 – Gran finale con il “Fantasy Circus Show” in Piazza Don Minzoni
Non mancate, sarà un pomeriggio magico per grandi e piccini!
In caso di pioggia, ci sposteremo tutti al coperto presso la palestra dell’I.C.S. J. Stella”.
Ecco la locandina dell’evento.