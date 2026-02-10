La cantautrice lucana Arisa pronta a presentare un nuovo videoclip che verrà girato a Maratea. I dettagli

Un momento dedicato al rapporto tra creatività e promozione territoriale è in programma domani, 11 Febbraio alla Borsa Internazionale del turismo, a Milano, con un panel che vedrà la partecipazione di Arisa, cantautrice di origini lucane, in dialogo con la Lucana Film Commission, l’Apt Basilicata e il Gal “La cittadella del sapere”.

L’appuntamento è per le ore 15:00 nello stand dell’Apt Basilicata, al Padiglione 11, alla presenza del direttore dell’Agenzia di promozione territoriale, Margherita Sarli, del presidente della lucana Film commission, Margherita Romaniello, del presidente del Gal “la Cittadella del sapere”, Franco Muscolino e della cantautrice Arisa che presenterà, in anteprima, un nuovo videoclip che verrà girato a Maratea.