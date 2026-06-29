Meteo: su Potenza ultime ore di caldo intenso? Ecco le previsioni

Su Puglia, Molise e Basilicata picco di questa ondata di caldo africano tra lunedì e martedì con punte di 37-39°C non escluse su pianure e vallate interne, afa elevata lungo le coste e in generale su tutte le pianure soprattutto nelle ore serali.

Da martedì, ma soprattutto mercoledì, anticiclone subtropicale in indebolimento con arrivo di qualche rovescio o temporale non solo in Appennino, ma anche su coste e pianure, contestualmente ad uno smorzamento della canicola.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 30 Giugno, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Rasserena in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 21°C.

Mercoledì 1 Luglio avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 21°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.