Potenza, il Moto Club della Polizia dona una carrozzina al Pronto Soccorso dell’Ospedale

Il Questore di Potenza ha partecipato questa mattina, presso l’A.O.R. San Carlo di Potenza, alla cerimonia di consegna di una carrozzina professionale destinata al Pronto Soccorso, donata dal Moto Club Polizia di Stato – Delegazione di Potenza.
L’iniziativa, promossa dalla Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Basilicata, ha rappresentato un significativo gesto di solidarietà e attenzione verso le persone più fragili, confermando l’impegno della Polizia di Stato anche attraverso attività di carattere sociale a favore della comunità.