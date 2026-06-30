Sicignano-Potenza, riaperto anche lo svincolo Tito-Brienza

Lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”, a partire dalle ore 10.30 circa di oggi, martedì 30 giugno, nel rispetto di quanto già comunicato, Anas ha proceduto alla messa in esercizio totale (con apertura anche della seconda corsia) della nuova carreggiata sud dei due viadotti ‘Cerro e Tirone’.
Prima del mese di luglio, la circolazione potrà dunque fruire di circa 850 metri di nuova viabilità (grazie alla demolizione e ricostruzione ex novo delle due opere).
Nel contempo è stato riaperto anche lo svincolo ‘Tito-Brienza’, chiuso in precedenza in direzione sud per permettere la rimozione del bypass provvisorio, utilizzato durante l’esecuzione dei lavori.