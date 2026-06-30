Potenza: Papa Leone XIV nomina Monsignor Davide Carbonaro Consultore del Dicastero per l’Evangelizzazione. Auguri per questo nuovo incarico

L’Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Potenza-Muro-Marsico, Monsignor Davide Carbonaro, è stato nominato da Papa Leone XIV Consultore del Dicastero per l’Evangelizzazione, nella Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari.
Come si apprende da ansa “il suo compito principale è fornire pareri, consulenze e studi per assistere i Superiori del Dicastero nelle questioni relative alla Nuova Evangelizzazione e alla prima evangelizzazione nel mondo.
Ha commentato Carbonaro:
‘Accolgo con profonda gratitudine la nomina che il Santo Padre ha voluto affidarmi.
Desidero esprimere la mia filiale riconoscenza al Papa per la fiducia riposta nella mia persona.
Questo incarico rappresenta per me un invito a servire con ancora maggiore dedizione la Chiesa universale, contribuendo, nello spirito della comunione ecclesiale, alla missione dell’annuncio del Vangelo e al cammino delle nuove Chiese particolari.
Affido questo servizio al Signore e chiedo alla comunità di accompagnarmi con la preghiera affinché possa svolgerlo con umiltà, fedeltà e spirito di servizio'”.