Il grande cuore di Potenza per l’UNICEF: un aiuto concreto per oltre 1300 studenti in Yemen

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Giuseppe Sabia, Presidente del Comitato Provinciale di Potenza per l’UNICEF

“La raccolta fondi effettuata con la lotteria 2026 del Comitato Provinciale di Potenza per l’Unicef è stata dedicata al sostegno dell’istruzione per le bambine in Yemen, in linea con le altre analoghe iniziative svoltesi in Italia.

Lo Yemen continua ad affrontare una delle crisi umanitarie più grandi al mondo.

Più di 3,2 milioni di bambini in età scolare non hanno accesso alla scuola, soprattutto bambine e ragazze, che sono più esposti ad alti rischi di violenza di genere.

Sono stati venduti tutti i 2.000 biglietti per un valore di € 5.000,00, grazie all’impegno dei nostri volontari presenti nel territorio provinciale.

Un grazie, dal profondo del nostro cuore, va anche a tutte le persone che hanno donato i 42 premi messi in palio e a tutte quelle che hanno condiviso le finalità della lotteria ed hanno acquistato i biglietti.

Martedì 30 giugno alle ore 9.00, presso la sede del Comitato Provinciale UNICEF di Potenza in Piazza Gianturco 1, alla presenza del funzionario del Comune di Potenza Angelo Saltarelli, del Presidente del Comitato Provinciale di Potenza Giuseppe Sabia, dei volontari Annamaria, Letizia, Carla e Benedetta si è svolta l’estrazione dei 42 biglietti vincenti per mano del piccolo Luca che ha voluto dedicare parte del suo tempo in aiuto di bambine meno fortunate.

Con i fondi ricavati potranno essere forniti ad esempio i kit “School in a Box” per oltre 1.300 studenti e 33 insegnanti.

I premi possono essere ritirati presso la sede da mercoledì 1° luglio previo appuntamento al numero 349 9390796, entro 60 giorni dalla data dell’estrazione”.