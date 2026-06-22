“Potenza premia lo sport”: il Comune celebra le eccellenze sportive della città

L’Amministrazione Comunale di Potenza organizza “Potenza premia lo sport”, una manifestazione dedicata agli atleti, ai tecnici e alle realtà sportive cittadine che si sono distinti nel corso della stagione sportiva 2025/2026, portando in alto il nome della città e contribuendo alla crescita del movimento sportivo locale.

L’evento si terrà alle ore 17.30 presso la Palestra “E. Caizzo” di Via Pasquale Grippo e rappresenterà un momento di riconoscimento e valorizzazione dell’impegno, dei risultati e dei valori che ogni giorno animano il mondo dello sport potentino.

Nel corso della cerimonia saranno premiati atleti e tecnici che hanno conseguito importanti risultati nelle rispettive discipline a livello regionale, nazionale e internazionale. Accanto ai riconoscimenti per i meriti sportivi, sarà prevista una sezione dedicata ai premi speciali, destinati a storie, esperienze e percorsi che testimoniano come lo sport sia anche inclusione, sacrificio, passione, impegno sociale, educazione e senso di comunità.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di riconoscere pubblicamente il ruolo fondamentale che lo sport svolge nella crescita della città, non solo sul piano agonistico, ma anche come strumento di formazione, aggregazione e promozione di valori positivi, soprattutto tra le giovani generazioni.

“Potenza premia lo sport” vuole essere inoltre l’occasione per ringraziare tutte le società sportive, i dirigenti, i volontari, le famiglie e gli operatori che, spesso lontano dai riflettori, contribuiscono quotidianamente alla crescita del movimento sportivo cittadino.

L’obiettivo è quello di costruire un appuntamento stabile e riconoscibile, capace di raccontare ogni anno le eccellenze sportive della città e di valorizzare il contributo che lo sport offre alla comunità potentina.

La cittadinanza è invitata a partecipare.