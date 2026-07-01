A Potenza “La Casetta Magica” cresce insieme ai bambini: il Nido Montessori guarda al bilinguismo. Questi i dettagli

Potenza guarda al futuro dell’infanzia grazie al servizio educativo presente sul territorio dal 2013 e che oggi si arricchisce del progetto del bilinguismo.

Si chiama “La Casetta Magica” il nido d’infanzia e sezione primavera Montessori legato al progetto Oxford Kids, con focus sul bilinguismo a partire da un anno di età.

L’iniziativa sarà presentata ufficialmente venerdì 3 luglio 2026 alle ore 17.00, alla presenza del sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, dell’assessore comunale Michele Beneventi, del consigliere comunale Lorenzo Del Giacco e del fondatore di Oxford Kids Pietro Mita.

La proposta educativa punta a unire il metodo Montessori con l’apprendimento precoce della lingua inglese, offrendo alle famiglie un servizio innovativo sul territorio potentino.

La struttura si inserisce nel circuito di Oxford College Mita e del franchising network, come indicato nella locandina, con l’obiettivo di proporre un modello formativo incentrato su autonomia, crescita armonica e approccio bilingue fin dalla primissima infanzia.

Per informazioni sono stati indicati i recapiti 0971 309290 e 377 416 1721, oltre all’indirizzo email lacasettamagicasrl@gmail.com e al sito www.oxfordcollegemita.it.

Con l’apertura de “La Casetta Magica”, Potenza si arricchisce dunque di una nuova opportunità educativa rivolta alle famiglie, in un percorso che coniuga innovazione didattica, metodo Montessori e attenzione alla formazione dei bambini in un contesto bilingue.

Questa la locandina dell’iniziativa.