Potenza, Bardi riceve la visita del Gen. Masciulli

Questa mattina, nella sede della Giunta regionale a Potenza, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto in visita istituzionale il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, alla guida del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”, il comando di vertice dell’Arma che ha competenza sulle legioni di Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata.

L’incontro, svoltosi in un clima di cordialità, ha offerto l’occasione per discutere sulle principali criticità del territorio lucano e per riaffermare la solida e proficua collaborazione tra la Regione Basilicata e l’Arma dei Carabinieri.

“È stato un vero piacere dare il benvenuto in Basilicata al Generale Masciulli – ha detto Bardi -.

I Carabinieri rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza e la legalità delle nostre comunità, grazie a un presidio capillare che assicura vicinanza e protezione ai cittadini, anche nei comuni più piccoli del nostro territorio”.

Nel corso del colloquio il Presidente Bardi e il Generale Masciulli hanno condiviso l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul fronte della prevenzione dei fenomeni criminali, a tutela del tessuto sociale ed economico della regione.