A Potenza la consegna di Benemerenze ai familiari di cittadini illustri della città. I dettagli

Consegnate nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città quattro Benemerenze ai familiari di altrettanti cittadini illustri del capoluogo di regione, particolarmente distintisi in diversi ambiti della vita sociale, civile, politica, artistica.

La cerimonia fa seguito alle relative delibere approvate all’unanimità dal Consiglio comunale durante la seduta del 14 ottobre scorso.

Alla presenza del Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, dell’assessore alla Cultura Roberto Falotico, del Presidente del Consiglio comunale Pierluigi Smaldone, del Comandante Militare Esercito ‘Basilicata’, il colonnello Paolo Franciosa, del vicequestore Antonio Stavale, di rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale e dei familiari dei destinatari dell’onorificenza, si è proceduto alla consegna delle pergamene recanti una sintesi delle motivazioni grazie alle quali sono stati insigniti del titolo i quattro potentini, Arcieri, Smaldone, Messina, Coviello.