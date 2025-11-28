Lavori gallerie Acquafredda, tra Sapri e Maratea: ecco quando la riapertura della strada

Lavori gallerie Acquafredda, tra Sapri e Maratea.

Anas avvisa che la strada resterà aperta anche domani, sabato 29 novembre 2025.

Ricordiamo che da lunedì 1 dicembre 2025 si ritorna alle limitazioni dettate dall’ORDINANZA ANAS N. 376/2025/PZ, la quale prescrive che:

▪️ dal 27 ottobre 2025 e fino al 27 febbraio 2026, tutti i giorni, domeniche escluse, la SS 18 TIRRENA INFERIORE dal km 220+610 al km 223+100, resterà CHIUSA AL TRAFFICO, per procedere con le attività di posa della rete corticale a consolidamento della parete dei “Crivi” lato Maratea nella seguente fascia oraria:

▪️ dalle ore 08.30 alle ore 18.00

La viabilità rimarrà consentita tutte le domeniche e negli altri orari esclusi dall’ordinanza.

Il percorso alternativo tra Maratea e Sapri prevede l’utilizzo della SP3 Tirrenia, la SS 585 e la SP 104 e viceversa.